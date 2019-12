Avati saarlaste rajatud Peetri keskus

„Vallavalitsuse seisukohast on Peetri keskuse avamine vägagi oluline ja oodatud sündmus, sest valla dotatsiooni toel alustab keskuse ruumides tööd ka piirkonnas kaua oodatud perearst. Selle valguses saab välja tuua ka positiivse koostöönäite arendajaga. Kui vallale sai teatavaks Compakt Kinnisvara plaan hakata Peetri keskuses äripindasid rajama, andsime omalt poolt selge suunise, et juba planeerimise käigus tuleks ruumide mõistes luua eeldused tulevikus seal tervishoiusteenuste pakkumiseks, ja nii ka tehti,“ rääkis Rae vallavanem Madis Sarik. „Teine meie jaoks oluline koostöökoht on see, et keskuses alustab tööd Peetri kandi esimene noortekeskus, millele vald sinna ruumid rentis.“

Saarlaste poolt ütles tervitussõnad Tuule Grupi juhataja Vjatšeslav Leedo. Leedo sõnul kerkis keskus seepärast viperusteta, et kogu arendust ei tehtud kiirustades.

„Kogu protsessist kaks kolmandikku me kuulasime ja uurisime, mis olud ja vajadused Peetris esile tulevad. Siis oli plaan sedavõrd küps, et partneritel oli meiega lihtne haakuda," selgitas Leedo saarlaste taktikat. Ka tunnustas Leedo Rae vallajuhte, kes esindasid valla ja alevikurahva huve selgelt ja konkreetselt.

„On põhjust loota, et Peetri arenduse järgmine etapp, mis tegeleb rohkem avaliku ruumi lahendustega, läheb meil samade partnerite, ehk Nordeconi, LHV, Coopi ja Rae vallaga samasuguse vastastikuse lugupidamisega käima,“ kinnitas Leedo. Partnerid avaldasid valmisolekut asuda järgmise etapi mõtteid ühiselt ja kogukonda kaasates arutama juba võimalikult peatselt.

„Peetri keskus on Peetri aleviku kogukonnakeskus: Peetris ja selle lähinaabruses elab kokku ca 10 000 inimest ja inimeste keskmine vanus on 32 aastat – need on väga aktiivsed noored inimesed, sealhulgas palju lapsi. Küsimus on, kuidas ilma hakkama on saadud?“ sõnas keskust haldava Compakt kinnisvara juht Maik Teiv.

"Naljatleme, et Peetri keskuse valmides on kinnisvara hinnad selles piirkonnas tõusnud lühikese perioodi jooksul juba 10–15%. Lapsed saavad kodu lähedal kooli kõrval käia huviringides, Coopi uus kohviku/toidupoe kontseptsioon hoiab piirkonna elanike aega kokku – need on olulised väärtused. Lisaks saab keskuses tööd üle 100 inimese.

Paljud nendest töökohtadest on kodulähedased, see omakorda tähendab vähem ajakulu liiklusele. Loodame, et kodulähedasse keskusesse leiavad ümberkaudsed elanikud tee nii jala kui ka rattaga. Peetri Keskuse eesmärk on pakkuda kohalikele kõike alates esmavajalikest teenustest ja kaupadest kuni meelelahutuseni välja."

„Peetri Keskuse ehitamine on olnud meie meeskonnale väga innustav: koostöö tellijaga on sujunud hästi ning juba oleme saanud positiivset tagasisidet ka kogukonnalt, kes on oodanud nii kaubanduse kui sportimisvõimaluste avardumist,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.

„Kogu keskus on väga mitme funktsiooniga ning pakkunud seetõttu ehitajale kindlasti põnevaid töölõike: kõige huvitavam ja uudseid lahendusi pakkuv oli Nordeconile näiteks tennisehalli rajamine. Ma olen kindel, et Peetri keskusest saab kohaliku elu keskus kõige laiemas ja paremas mõttes, andes koha, kus kokku saada, arendada oma huvisid ning leida kõik muu vajalik.“