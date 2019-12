MUHU UUDISSED: Üks pidu oo uhkem kut teene

Sarabu Anu riakis kenaste ää, et mis selle viie vuastaga oo puhas tehtud, kus köidud ja mõuksi laulusid ja pillilugusid õpetud. Aili olli kenad pildid kokku pannud ja Ilmari, tuleb välja, oo tulisema uhke õhtajuht. Ja nie Uijee laulud, mis naad puhas ette laulsid, ollid ikka kole kenad. Iseäranis mudud sie Nossa Külli tehtud "Muhu undi laul". Muhu tansirühmad ollid puhas tuln ja tantsisid. Ja segakuor laulis uhked kandle laulu. Ja Orisare kannelnaesed mängsid omasid kandleid. Ja Gunnar ja Ilmari lassid nii kenasid pillilugusid vahele, et ühna ihukarvad tõusid püsti.

Ja kandleid kingiti Uijeele masu sõuke jägu, et nüid said küll kõik naesed uie pilli. Neh, aga nie ollid puhas sokulaadist. Aga neh, nie kenad muikus suud suavad ikka korraks magusaks juu. Et teite lust ikka ep lõpeks, kulla naesed, ja et nie sõrmed sialt ruadijuppide sihest ikka kenasid pillilugusid välja mängeksid, kut meite vallavanam arvas. Ja et te neid kenasid muistseid Muhu laulusid ää ep unuta. Et ühekorra oleks jälle lastel kiegid võtta, kelle kääst uurida ja kuulata ja selgeks õppe. Ja aitüma teitele kena ja munukse pidu iest!