ÜLESKUTSE: Kihelkonna talvelaulupidu kutsub kaasa juubeldama

Tänavu suvel toimus Tallinnas imeline juubelilaulu- ja tantsupidu. Tohutud rahvamassid tulid kokku, nii et kõik pealtvaatajad ei mahtunud isegi lauluväljakule ära. Paljudel osalejatel ja ka televiisori kaudu pidu jälginutel on sellest pidupäevast siiani soojad mälestused.

Lugesin kunagi, et kui panna kaks kitarri kõrvuti ja tõmmata ühel üks keel helisema, siis hakkab ka teise kitarri sama keel kaasa helisema. Küllap on samamoodi ka inimeste hingekeeltega. Kaunis muusika puudutab meid seesmiselt, oleme Looja poolt suhteliselt samasse helistikku häälestatud ning kaunis lauluviis paneb meid kaasa laulma.

Reede õhtul toimub juubelilaulupidu Kihelkonnal, kümnes talvelaulupidu. Kohale on lubanud tulla üle kümne laulukoori. 18.45 suundume rongkäigus rahvamaja juurest laululavale, kus talvelaulupidu kell 19 avatuks kuulutatakse ning lauldakse esimesed laulud. Seejärel suundume kiriku poole, et jõuluootuse pühakojas kell 19.30 väike kontsert teha, mille lõpetame Tõnis Mägi lauluga "Palve".

Kihelkonna talvelaulupidu sai alguse noorukese Kihelkonna segakoori esimesel sünnipäeval ning nüüdseks on kooril kümme aastat ühislaulmist täis saanud. Tundub, et muusikaline pinnas on Kihelkonna kandis viljakas olnud ja tublisid külvajaid jagunud läbi aegade. Oleme koorina tänulikud oma tublile dirigendile Imbi Kolgale, kes on koori koos hoidnud, ning mõne lahkuja asemele on tulnud üha uued ja uued lauljad. Nende kümne aasta jooksul on lisaks laulmisele üheskoos ette võetud veel mõndagi põnevat.