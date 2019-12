Saarte Kalandus jättis enamiku taotlejatest rahata

Millised projektid said toetuse ja millised mitte, Saarte Kalanduse tegevjuhi Heino Vipi sõnul avalikustada ei tohi. Seda öeldakse pärast seda, kui PRIA on toetuse hindamiskomisjoni otsuse kinnitanud.

Saarte Kalanduse üldkoosoleku valitud kümneliikmelise hindamiskomisjoni juht Aivar Sõrm ütles, et komisjon on oma otsuste tegemistel sõltumatu. Komisjon ei puutu isegi otsuste tegemise ajal omavahel kokku: igaüks teeb etteantud kriteeriumide järgi oma valikud arvuti taga ise.

"Siiamaani on liikmete hinnangud üldreeglina olnud üsna üksmeelsed," märkis Sõrm ja lisas, et komisjoni see ei puuduta, kui palju või vähe on raha.