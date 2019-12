FC Kuressaare väravavaht Roland Kütt lõpetas mängijakarjääri

“Soovisin 200 mängu täis saada, aga mingil hetkel ei tundunud selle numbri püüdmine enam õige,” tunnistab 32-aastane Kütt. “Samas muutub esindusmeeskond aina professionaalsemaks ja ka väravavahtide osas tuleb siin samm edasi teha, et treeninguprotsessis saaks pidevalt osaleda kaks meest.”

Roland Kütt lisab, et samas nautis ta iga esindusmeeskonnaga koos oldud minutit, kuigi eriti palju mänguaega ei saanud. Ta püüdis olla oma nõu ja kogemustega kasulik mänguväliselt ning treenerina soovib ta FC Kuressaare esindusele palju-palju edu ja töötahet.

Nüüd hindab Roland Kütt võimalust pühendada rohkem aega iseendale ja perele. “Paraku tuleb kusagilt aega kokku hoida, sest ka treenerina on väga palju sõitmist,” selgitab ta. “Esialgu võtan rahulikumalt ja aasta korraga. Äkki mängimist päris ära siiski veel ei lõpeta ja mõne aasta pärast olen vähemalt duublis tagasi.”

Eesti jalgpalli meistriliigas tegi Roland Kütt debüüdi 18-aastasena, mängides 1. mail 2005. aastal Tallinna FC Flora vastu. Mehe sõnul olid tal kunagi sportlikud eesmärgid nagu igal jalgpalliga alustaval noorel ja mõtetes kindlasti ka profikarjäär. Paraku nii ei läinud, kuigi mingil hetkel oli see võimalus õhus.

“Siis tuli oma saatusega leppida,” märgib ta. “Aga siit soovitus noortele, et tuleb teha palju tööd. Võib-olla panin endale siis ise liialt palju pingeid peale, aga kui olukorraga leppisin, läks kõik paremaks. Andsin endale aru, et ju siis pidi niimoodi minema. Nüüd saab minu ülesandeks aidata teisi.”

Uus algus maakera kuklapoolel

FC Kuressaare kõrval veel ka Sörve JK-s mänginud Roland Küti hinnangul oli ta oma karjääri jooksul kindlasti võimeline enamaks, kuid kui oli õige aeg, siis ei pingutanud ta vajalikul määral. Ta lisab, et elu tegi oma keerdkäigud ja nendel hetkedel võttis ta vastu valesid otsuseid.

2013. aastal läks Roland Kütt Austraaliasse, kus ta mängis kaks aasta Port Darwin FC väravas. Seal sai Kütile lõplikult selgeks, et temast jalgpallurit ei tule. Aga mänguisu tuli tagasi ja tasapisi leidis ta väravavahile vajaliku enesekindluse.

Pikast karjäärist meenuvad Roland Kütile positiivseimate momentidena Martti Puki löödud väravast FC Flora üle saadud 1 : 0 võit ja tänavusest hooajast kodune 0 : 0 viigiga lõppenud kohtumine Nõmme Kalju FC-ga, millega ta sai Instati põhjal kogu Premium-liiga vooru parimaks.

Muidugi on ka neid asju, mida täna enam eriti meenutada ei tahaks. “Nooruses sai väljakul tehtud väga palju rumalaid ja lihtsaid eksimusi,” tõdeb Roland Kütt, lisades, et oli liialt ebakindel. “Aga samas need kõik kasvatasid mind mängija ja inimesena. Olen suutnud üle elada ka karikasarjas duubli eest peetud kohtumises FC Floralt saadud 0 : 24 kaotuse.”

Koondisemäng pole siiski välistatud

Märtsi lõpus Kuressaare linnastaadionil mängitavale Saaremaa ja Uus-Kaledoonia kohtumisele ei ole Roland Kütt mõelnud. “Kindlasti peab selles mängus olema kaks väravavahti,” tõdeb ta. “Vaatame, milline on Mihkel Aksalu mänguvorm, kus ta siis üldse mängib ja kas tal on võimalus osaleda. Aga kui öeldakse, et pean valmis olema, eks siis tuleb end ühe kuuga vormi saada.”

Roland Kütt usub, et peagi sirgub talle mõnest klubi noortegrupist ka vääriline asendaja. Tema sõnul tehakse nüüd väravavahtidega järjepidevat tööd ja loodetavasti kannab see peagi ka vilja.