Insuldikahtluse korral ära abikutsumisega viivita

Saatejuht Tõnis Kipper: Kuidas tavainimesele selgeks teha, mis on infarkti ja insuldi vahe?

Toomas Toomsoo: Insult on suur mõiste, mis tähendab aju katastroofi. See võib olla ajuinfarkt, mille põhjustab tromb suures ajuveresoones, või ajuhemorraagia ehk ajuverevalandus, kus veresoon läheb peas katki ja veri on ajus laiali. Ajuinfarkt on lihtsalt üks insuldi alavorm.

Arstid kasutavad teinekord ka terminit isheemiline insult. See teeb asja veel segasemaks. Isheemia tähendab alati väheveresust. Selle põhjustajaks, et ajukude ei saa verd, on tromb. Isheemiline insult on sama, mis ajuinfarkt. Insult võib seega olla nii ajuinfarkt kui ka ajuhemorraagia ehk verevalandus.

Insult on niisugune haigus, mis tabab inimesi alati äkitsi, ootamatult. On olemas terve rida riskifaktoreid nagu kõrgvererõhuhaigus, südame rütmihäired jne, aga kunagi ei tea ette, millal see tuleb.

Kui palju on Kuressaare haiglal igapäevaselt tegemist inimestega, keda see väga suur ja tõsine probleem vahetult on puudutanud?

Edward Laane: Insuldijuhtusid on Kuressaare haiglas igal aastal paarkümmend. Peamine küsimus on, mis siis saab, kui insult või ajuinfarkt tekib. Ja kas inimesel tekib mingi defitsiit ehk ärajäämanäht või saab ta normaalse tervise tagasi. Ta võib saada normaalse tervise tagasi, aga tal võib minna ka halvasti – ta ei saa normaalset tervist tagasi või koguni sureb.

Kas ka insuldiga on nii, et see aina nooreneb – see ei ole ainult pensionäride haigus?

T. T.: Ülekaalukalt on see siiski vanemate inimeste haigus, samas võib insuldi saada igas vanuses inimene. Miks insulti nii palju on? Inimesed elavad vanemaks.

Insuldi ravi on neuroloogia erialal teinud ühe kõige suurema hüppe. Palju aastaid insuldile ravi ju ei olnud. Minu residentuuris õppimise ajal, mis lõppes 2001. aastal, ei olnud selliseid ravivõimalusi, nagu on täna. Tänapäeval on sel haigusel aga olemas ravi – trombolüüs. Ravim süstitakse veeni ja sellega tromb lõhustatakse.

Suurtes keskustes Tallinnas ja Tartus on inimesed ja kiirabi täna juba nii hästi informeeritud, et nad toovadki insuldikahtlased patsiendid kiiresti haiglasse. Viivitatud minutid, tunnid on ajule katastroof.

Kui inimene saab ärkvel olles insuldi, kutsub kiirabi ja saabki ravi. Samas on terve rida olukordi, kus inimene ärkab hommikul, on öösel saanud insuldi ja me ei tea, millal ta selle insuldi sai. Insuldi alguseks loetakse ju hetke, kui ta läks tervena magama. Läks õhtul kell 10 magama, aga hommikul kell 6 ärkab. 4,5 tundi (see on aeg esimeste sümptomite tekkest, mille jooksul trombolüüsi teha saab – toim) on läinud. Täna on suurtes haiglates siiski olemas programmid, mille alusel saame hinnata, missugune on ajukahjustuse ulatus.