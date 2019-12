Saari sidunud Balti Sild tuleb jälle kokku

Balti Silla, Saaremaad ja Bornholmi sidunud sõprusorganisatsiooni õitseaeg jäi 1990. aastatesse. BS kasvas välja Kuressaare ja Bornholmi pealinna Rønne vahelistest kontaktiotsingutest ning sealsete gümnaasiuminoorte eestvedamisel loodud suhetest. Aastate jooksul laienes kahe saare vaheline koostöö väga mitmekülgseks. Toimus erinevat laadi kultuurivahetust. Erialade kaupa käisid saarlased – teiste seas jahimehed, lasteaiaõpetajad, omavalitsusametnikud, mesinikud, matemaatikaõpetajad – seal stažeerimas nii oma eriala kui ka demokraatlikku riigikorraldust laiemalt. Õpilasvahetusprogrammi kaudu said meie noored elada aasta Bornholmil ja seal koolis käia. Veidi saime sealt ka materiaalset abi. Tekkisid tihedad ametkondlikud ning perekondlikud suhted.

Balti Silla kaudu said saarlased kiire otseühenduse vabasse maailma, kogeda demokraatliku ühiskonna toimemehhanisme. See aitas kohaneda uue elu reeglitega oluliselt paindlikumalt, saada muutunud oludes kiiremini "järje peale".

Vahepeal on toonased kontaktid kippunud soiku jääma, kuid ilusad mälestused ei unune iialgi.

Nüüd, kus BS-i loomisest on möödumas juba 30 aastat, on tegusasse vanusesse jõudnud toonaste eestvedajate lapsed ja noored, kes kunagi osalesid vahetusõpilasprogrammis. Olen ise üks neist. Elasin seal 1995/96. õppeaastal. Kui läksin sinna mässava pubekana ja päris kitsalt enesest lähtuva ilmavaatega, siis tagasi Saaremaale tuli palju tasakaalukam, maailma avatult vaatav ja hulga empaatilisem noor inimene. Sain kaasa keeleoskuse, mis aitas hiljem valida huvitava töö. Siiani on säilinud mu kontaktid paljude bornholmlastega. Nii oma töökohtadel kui ka teistes valdkondades olen saanud vahendada Eesti-Taani kontakte.