PRIAlt väljapetetud miljonite kuriteod hakkavad aeguma

Põhjus lihtne – kohtu hinnangul on suur osa Saaremaa kõigi aegade suurima pettusejuhtumi kuritegudest aegunud. Just sellise kohtumääruse koostas novembri lõpul Pärnu maakohtu kohtunik Tambet Grauberg.

Kohtunik kirjutas määruses, et mitmete kuritegude toimepanemisest on möödunud enam kui viis aastat. Kohtu tõlgenduses hakkab aegumistähtaeg kulgema hetkest, mil isiku tegevuses on tuvastatavad petmisteo tunnused, soodustuse väljamaksmise aega seejuures ei arvestata.