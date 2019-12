Heategevuslikul laadal "Oma asi" pakuti vahvleid, kindaid ja kompotti

Saaremaa invaühingu laua taga istub Maano Tang . Tema on laadale toonud puulusikad, võinoad, treitud küünlajalad ja soolavakad, ent ka vasest ja melhiorist ehk uushõbedast sõled ja rinnamärgid.

"Bensiiniraha olen juba tagasi teeninud," kinnitab meister, lisades, et kõige rohkem on ostetud sõlgesid.

Saaremaa diabeediseltsi laua taga ootab ostjaid seltsi juhataja Ave Kaal . "Kõik kurgid on otsas," tõdeb ta järelejäänud hoidistepurkidele osutades. Kõik, mis tema ees laual, on seltsi liikmete valmistatud kraam.

Värvilised geelküünlad laual on tema oma kätetöö. "Neid teha pole sugugi raske," kinnitab Kaal. "Kõigepealt paned värvilise liiva ja kivikesed küünlaümbrise põhja, siis kallad geeliks sulatatud massi sinna peale ja lõpuks, kui geel juba pisut tarduma hakkab, puistad sisse helbed," õpetab ta. "Nii ei vaju need põhja, vaid jäävad justkui hõljuma."

Lauanurgal laiutab mitu plastikkarpi, mis esmapilgul näivad olevat täidetud kuivatatud õunaviiludega. "Need siin ei ole tavalised kuivatatud õunad, vaid õunakrõpsud," selgitab Kaal. "Krõmpsuvad mõnusasti hamba all."

Just need õunakrõpsud on kaup, mille ostmiseks laadaline Mari kotist rahakukru välja otsib.