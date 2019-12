TS Laevad paigaldas parvlaevadele täisautomaatsed elustamisaparaadid

„Südameinfarkt on Eestis üks peamisi surma põhjuseid, ometi on võimalik kiire ja õige esmaabi korral abivajaja elu päästa. Laevadesse paigaldatud täisautomaatsed AED defibrillaator CardiAid seadmed on lihtsaimad ja töökindlaimad elustamisaparaadid Eestis. Olgugi, et nende kasutamine ei vaja eelnevat väljaõpet, rõhutasime teema olulisust novembris ja detsembris toimunud sisekoolitustega. Seega on meie parvlaevade meeskonnad aparaadi kasutamisjuhendiga tutvunud, koolituse käigus kordasime üle ka muud esmaabi andmise põhitõed,“ kirjeldas Mägi.