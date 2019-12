Töötajad soovivad jõuludeks palgatõusu või lisapuhkust

Kuigi puhkusepäevad on üks enam tahetud lisahüvedest saabuvateks pühadeks, soovivad töötajad siiski rohkem, et nende palk järgmisel aastal tõuseks või näha oma kontol ühekordset jõulupreemiat. Kõige enam ootavad töötajad tööandjatelt uueks aastaks kuni 5-protsendilist palgatõusu. Iga neljas töötaja lepiks aga ka ühekordse kuni 100-eurose rahalise preemiaga. Preemia oli palgatõusust isegi levinum ootus nende vastajate seas, kelle palgatase on madalam.