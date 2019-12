Meie poe müüja olgu lahe, aga diskreetne!

Kiusatuse poe omanik Marko Ilumets, kes eile hommikul Kuressaare kesklinnas kiriku vastas stripi- ja härrasmeesteklubide kõrval avatavale kauplusele silti paigaldas, ütles, et töökuulutusele on juba reageeritud. Müüja peab Ilumetsa sõnul olema julge ja diskreetne. "Peaasi, et ta neid asju ei kardaks," ütles Ilumets, viidates, et müüja ei tohiks peljata erootika ja seksiga seotud kaupu pakkuda ja tutvustada.