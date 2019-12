SÜGi õpilane tõi rahvusvaheliselt olümpiaadilt pronksi

Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9.B klassi õpilane Merit Matt saabus Kataris toimunud Rahvusvaheliselt Loodusteaduste olümpiaadilt (IJSO) kodumaale pronksiga. SÜGi bioloogiaõpetaja Inge Vahter rääkis, et Meritit aitas selleks olümpiaadiks ette valmistada mitte ainult tema, vaid oma panuse andsid praktiliselt kõik Saaremaa Ühisgümnaasiumi keemia,- bioloogia,- ja füüsikaõpetajad.

Inge Vahteri sõnul oli ette valmistavate materjalide seas ka hulgaliselt gümnaasiumis ning lausa ülikoolis õpitavatest teemadest. "Ta suundus suvevaheajale hiiglasliku raamatukoormaga ja kui sügisel kooli tuli, ütles, et töötas need kõik kenasti läbi. Uskumatult hakkaja tüdruk," rääkis bioloogiaõpetaja. "Ta on ära teinud suure töö ja selle pronksi täielikult välja teeninud. Meil on tema üle ainult hea meel," ütles Vahter.