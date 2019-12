Koolistaadioni asemele uus spordihall?

Saaremaa vallaeelarve menetlemise lõpusirgel tõi riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet välja, et küsitavaks on jäänud üks sealne investeering – Kuressaare Vanalinna kooli staadioni rekonstrueerimine, mille jaoks on arvestatud veidi üle 300 000 euro. "Kui vaatame meie kliimat ajal, mil lapsed peaksid käima kehalise kasvatuse tundides, siis tegelikult on meil vaja hoopis spordihalli," põhjendas Laanet.

Tema arvates, kui panna ettevõtmisse mõnevõrra raha juurde, oleks võimalik ehitada hoopis korralik spordihall, kus saaks sportida aastaringselt. "Meil pole puudust ju välistaadionitest, meil on puudus sisehallidest ja minu arvamus on, et katus peaks olema ikkagi peal ja seinad ka ümber, et tuul läbi ei vilistaks ja vihm pähe ei sajaks."

Laanet tõi näite riigieelarve aruteludelt, kus ühe muudatusettepanekuna tuli juurde jalgpallihallide ehitus. Sellist halli plaanitakse näiteks Haapsallu ja see läheks maksma 1,5 miljonit eurot. Siia päris nii suurt spordihalli vahest vaja poleks, mistõttu maksaks see tõenäoliselt vähem.

Aivar Aru FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Volikogu aseesimees Aivar Aru on Laanetiga spordihalli vajaduse osas päri, ent tema hinnangul on probleem isegi laiem. "Täna ju ei tea isegi, mida selle 305 000 euro eest täpselt saab," selgitas Aru. Ta märkis, et Saaremaa vallavalitsus tõi eelarve volikogusse ja seal on staadioni jaoks arvestatud 305 000 eurot. Mingit valmis projekti või kalkulatsiooni staadioni rekonstrueerimise kohta samas seni aga ei ole. Seega ei saa kindel olla, kas sellise summaga staadioni rekonstrueeritud saab.

"Iga rahaeralduse eelduseks on, et midagi on juba paberile pandud, kas eskiis või kalkulatsioonid, sest kust see 300 000 eurot muidu tuleb – keegi vaatas lakke ja ütles?" arutles Aru. "Ei saa kindel olla, et sellest summast jätkub."

Tema hinnangul peaks asja vaatama suuremas plaanis. "Kui saame riigigümnaasiumi valmis, mis saab siis – kui palju on meil klasse ja koole tarvis ning kas peame rekonstrueerima vana asja, mis asub muinsuskaitse tsoonis ja läheb kalliks või on mõistlik ehitada uus maja kuskile mujale koos uue võimla ja staadioniga."

Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin loodab aga ennekõike, et korda tehakse staadiongi. Ta tunnistas, et rekonstrueerimistööde osas on asi, tõsi küll, muinsuskaitsega veel kooskõlastamisel. "Küsimus on muidugi, millised seisukohad muinsuskaitse üles seab, kui palju nad teha lasevad ja kui palju sellest 305 000 eurost jagub," sõnas Erin. Praeguseks on siiski teada, et rekonstrueerimise jõuaks suvekuudel tehtud ning uueks õppeaastaks oleks tänapäevane staadion valmis.