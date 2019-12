Vabatahtlikud kogusid raskustes peredele kaks tonni toitu

13. ja 14. detsembril oli traditsiooniliste jõuluaegsete toidukogumispäevade raames taas võimalus teha toiduannetus toidupanga annetuskärusse ja aidata Saaremaa raskustes peresid. Möödunud reedel kogusidki vabatahtlikud toidumoona Rae Konsumis, Kihelkonna mnt Mini-Rimis, Kuressaare Kaubaaidas ning järgmisel päeval Auriga Rimis ja Saare Selveris.

“Kahe päevaga kogusime 1980,51 kg toiduaineid,” ütles Kuressaare toidupanga koordinaator Sirli Kundrats. Kõige suurem saak tuli Rae Konsumist, kust saadi 563,92 kilo toidumoona. Saare Selverist kogunes 483,25, Auriga Rimist 482,72, Kaubaaidast 239,81 ja Mini-Rimist 210,81 kg toiduaineid.

Kundratsi sõnul on ilmselt tegemist kõigi aegade rekordiga, sest varem on saak jõulude ajal ulatunud 1400 kilogrammini. “Arvan, et inimesed tahavad anda panuse, sest on hakatud mõistma, et kõik ei ela nii hästi. Tean paljusid, kes jätavad kalli jõulukingituse ostmata ja panustavad sama raha heategevusse,” lisas ta.

Vabatahtlikud olid tema sõnul sel korral aktiivsed. Kokku oli neid ligi 50, kellest enam kui pooled Kuressaare gümnaasiumi õpilased. “Kuna meie kampaania üks eestvedajatest oli KG õpetaja Kristin Lauri, oli õpilaste panus märkimisväärne,” kiitis Kundrats.

Suurem osa KG vabatahtlikest olid 10. klasside õpilased, kellest 21 läks vabatahtlikuks õpetaja palvel ja kaheksa otsustas seda ise teha. Elise-Maria Trei oli toidupangas abiks teist korda. Tema sõnul on aitamine inspireeriv ning tema teeb seda meeleldi. “See oli ka endale kasulik suhtlemisoskuse arendamise kohapealt. Olen üllatunud, kui palju on lahkeid inimesi, kes on teiste inimeste heaolu jaoks nõus panuse andma,” rääkis Elise-Maria.

Lisette Maripuu, samuti KG õpilane, oli vabatahtlikuks esimest korda. “Kuna jõulud on andmise aeg ja mu pere on igal aastal toitu annetanud, otsustasin sel aastal aidata seda ise koguda,” võttis Lisette positiivse kogemuse kokku.

Ülejäänud vabatahtlikud regist-reerisid end vastavas e-keskkonnas ning nende seas oli nii “veterane”, kes on poes käruga annetusi kogunud igal aastal, kui uusi abistajaid. Sirli Kundratsi sõnul oli uute vabatahtlike tagasiside rõõmustav. Paljud märkisid, et said positiivse elamuse ning tulevad hea meelega teinekordki.

Sotsiaaltöötajad edastavad toidupangale nimekirjad abivajajatest, nende alusel pannakse pakid kokku ning toimetatakse abivajajateni juba alates sellest nädalast.