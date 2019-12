Spaad mõnulevad aastavahetusel turistidetulvas

Aastavahetusturistide saabumiseks ei valmistu eriliselt mitte üksnes hotellid, vaid ka Visit Saaremaa turismiinfokeskus. Turundusspetsialist Riine Randeri sõnul said nad juba eelmise aastavahetuse järel spaadelt päringuid, kas sel aastavahetusel toimub üritusi, mida turistidele soovitada, mõeldes eelkõige venelastele, kes sel ajal siin on. "Pärast aastavahetust vaibub ju tavaliselt kõik," ütles Rander, "üritused saavad läbi ja peod peetud."

Nõnda võttis Visit Saaremaa nõuks korraldada uue aasta alguses Kuressaares vene turistidele ekstra venekeelseid giidituure. Selleks tundsid turismispetsialistid huvi, kui palju uue aasta esimesel nädalal spaades vene rahvusest külalisi peatub.

Hotellid täis

Saimegi teada, et venelased on siin aastavahetust tähistamas ja plaanime neile giidituuri, ütles Rander. Sisuliselt on see sama tuur, mis tavaliselt toimub suviti nädalalõppudel. Talvel seda varem tehtud ei ole. "Otsustasime, et pakume omalt poolt ka midagi, et rahval oleks midagi teha."

Grand Rose´i spaa Kuressaare südalinnas on hotelli müügijuhi Kristjan Adra sõnul koolivaheajaks ja pühadeks valmis. Praegu on neil jõulupühade ajal külalistele tube pakkuda, kuid sealt edasi on hotelli kõik toad juba broneeritud. "Sama seis on ka Viimsi ja Meresuu spaas," märkis Ader.

Valdav osa Grand Rose´i spaa hotellikülalistest on samas eestlased, lisaks on rahvast Soomest, Lätist, Leedust, Kanadast ja Venemaalt. "Kuna pühade periood on tänavu eriti pikk, siis teeme oma külalistele rõõmu: meile tuleb 27. detsembril külla ka jõuluvana," rääkis Ader.

Roosispaa külalised on müügijuhi sõnul oma pühadeaja pikalt planeerinud ning jäävad siia keskeltläbi kaheks-kolmeks päevaks. "31. detsembril oleme aga 98% ulatuses välja müüdud," nentis ta. Suurem osa külalisi tuleb sel ajal roosispaasse Eestist, lisaks ka Leedust, Soomest ja USA-st. "Kuna me tänavu muutsime oma aastavahetuse kontseptsiooni, siis on rõõm näha, et külalised ei ootagi alati suurt pidu ja möllu, vaid oskavad hinnata ka lihtsat ja rahulikku meeleolu, mida pakume 31. detsembril."

Arensburgi hotellis leiab soovija jõuludest uue aastani veel mõne üksiku vaba toa, ütleb sealne müügijuht Evelin Tasa. "Aga toad täituvad iga päevaga," lisas ta. Arensburgis peatuvad valdavalt eestlased, aga ka külalised Lätist ja Soomest. Aasta esimesel nädala on tulijate seas juba aastaid olnud ka venelastest turiste. "Nii ka sel aastal," kinnitas Tasa. "Lisaks on sel aastal meie juures aastavahetust veetmas ka saksa turiste."

Rahvarohke on aastalõpp ka GOSPA-s, mille juhi Piret Trei sõnul on maja aastavahetuseks täiesti välja müüdud. "Nagu GOSPA puhul ikka, siis enamik aastavahetuspeo osavõtjatest on eestlased," nendib Trei.

Seltskond on sama

Üksikud toad on aastalõpuks vabad veel Saaremaa spaahotellides Meri ja Rüütli. Jõulude ajal on maja samas juba rahvast täis. "Aastalõppu veetvatest turistidest on ligi pooled eestlased ning ülejäänud lätlased ja leedulased," sõnas spaahotellide müügi- ja turundusjuht Urmas Pilt. "Seltskond ei ole väga muutunud, suhteliselt sama seis on olnud viimased kümme aastat."

Turistidepõud ei vaeva ka Johani spaad Kuressaare vanalinnas. Johani müügijuht Mario Sau märkis, et kogu perioodiks leidub veel üksikuid vabu tube, aga tellimusi tuleb iga päev juurde.

"Aastavahetuseks oleme aga välja müüdud ja juba päris ammu, mitu nädalat tagasi," tunnistas ta. Aastavahetusel peatuvad Johani spaas peamiselt lätlased ja eestlased. "Kõige rohkem meeldibki jätkuvalt meie juures aastavahetust veeta eestlastel," märkis Sau. "Lätlaste ja leedulaste osakaal on samas tõusmas."