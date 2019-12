Kuressaare gümnaasiumi õpilased Talve tänavale kõnniteed ei saa

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu nõuab, et vallavalitsus paneks kõnnitee ehituse vallale oluliste objektide hulka: "Laste tervise, jalakäimise ja autojuhtide huvides tuleb see kiiremas korras tööplaani ennistada."

Valla tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu ütles, et kahel järgmisel aastal kõnniteed kindlasti ei tule, sest selle ehituseks pole raha – Kuressaarde on kavandatud niigi palju investeeringuid ning uuendada on vaja ka Vanalinna kooli. See, kas kõnnitee edaspidigi uuendatud saab, sõltub Heinsalu sõnul suuresti Euroopa Liidu rahast. Valla eelarvestrateegia vaadatakse üle igal aastal, kuid raha on ikkagi piiratud kogus.