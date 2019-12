KAAREL KASEMETS: Kui kliima on pehme, olgu tee kõva

Madridi kliimakonverentsil kuulus Eesti nende riikide hulka, kes saavad suurepäraselt aru meie üha soojenevast kliimast ja on valmis panustama, et midagi muuta.

Saaremaal on küsimuse kliima muutumisest meile ammugi selgeks teinud üha mustenevad talved, kus lumekate näitab end vaid korraks. Vaevalt jõuad suusad sõidukorda panna, kui ongi lumi läinud ja pikk kevadperiood saabunud.

Ootaksin, et kliimamuutusele reageeriksid need, kes seatud ja valitud teede heakorda ja sõidetavust hooldama ning arendama.

Kõik meie kruusakattega teed, mis talve tulekul said jälle enam-vähem sõidetavaks, on vedelad ja löökauke täis. Sügisel, rahanappuse tingimustes, selleks tööks sobivat ilma valimata, greiderdati valla- ja kohalikud teed korraks siledamaks. Iga järgmine auto aga viskas löökaugust lögase teekatte jälle välja. Teekate ei külmu ja sõita ei saa!

Seda peab nägema ja kes seatud, peavad sellele õigesti reageerima. Kust otsast alustada? Ikka sealt, kus rahvas enam kannatab. Selle saab selgeks teha kohe ja kiiresti mobiilside positsioneeringu abil.

Kruusateed kohe mustkatte alla!

Kuressaare linn on meie tõmbekeskus, kuhu iga päev tööle ja kust pärast jälle koju sõidetakse, keskeltläbi käib suurem sõitmine 20 km raadiuses linnast. Nendesse piiridesse jäävad kruusateed tuleb kohe viia mustkatte alla.

Vaadakem olukorda rootslanna Greta Thunbergi pilguga. Tema ütleks, et see ei lähe mitte, et Saaremaa ja Rootsi riigi vahel seatakse sisse kliimavaenulik lennuliiklus ja veel see häbi kah, et kohalik kogukond, kohalik omavalitsus doteerib seda 150 000 euroga! Mõlemad on mereriigid ja see vahemaa merel tuleb katta purjekate või teiste alustega. Kuhu kiiret, kui tullakse siia suvemõnusid nautima ja meie majandust turismi läbi tõstma?

Saaremaa ralli toimub teadagi ajal, mil teekatted pehmed ja pori lendab. Publik kiljub vaimustusest, kui meie rahvuskangelane, mööda "lendab". Aga kui rallirahvas jälle läinud, jääb pori meile.

Siinkohal palve Ott Tänakule ja tema tiimile, rallikorraldajatele ja kõikidele, kes ralliga seotud: katke esmalt Oti lühim kodutee Kärla alevikku mustkattega. Sest vaadake ka seda asjaolu, et ralli tehnilise teenindamise ala Karida küla maadel jääb nimetatud tee äärde. Ott Tänak võiks ja saaks teha esimese panuse?! See kruusatee tehnoparki sõidetakse igal sügisel "oimetuks" ning hiljem, kuni kevadeni, ei hoolda seda keegi.

Sõit tööle – s… silmini, veri põlvini

Meie rahvas peab aga linnas tööl käima, olgu "s… silmini, veri põlvini", et leib lauale saada. Noored tahaksid ja on väärt paremaid tingimusi, et maal elada. Kui nad aga väsivad aina autosid pesemast ja parandamast, lasevad nad Saaremaalt peagi jalga.

Osalesin novembris Saare maakonna arengukonverentsil Kärlal. Kodukandi murekohtadest seal ei räägitud ning kliima soojenemise korral vajalikest konkreetsetest meetmetest ei mõeldud.

Kui kaua seda teemat veel eiratakse? Konkreetselt tuleks see lennuliikluse jaoks leitud 150 000 eurot paigutada poriste teede asendamisse kõva ja sademeveele vastupidava teekattega.

P.S. Eneseõigustuseks pean tõdema, et esmalt tegin sisseastumiseksamid Tallinna polütehnilisse instituuti teedeehituse erialale, kuid kõvas konkurentsis läbi ei löönud. Nüüd enda lohutuseks püüan ikka veel teid ehitada või neid parandada.