JUHTKIRI: Et lapse anne ei läheks raisku

Et midagi hästi osata, tuleb seda õppida. Koduhoovis palli kõksimisest jääb ilmselt väheks, et osavaks jalgpalluriks saada. Samuti ei pruugi head muusikut tulla lapsest, kes vaid kuulmise järgi ja iseenese tarkusest kitarri plõnnib. Ega piisa lauljakarjäärist unistavale poisile või tüdrukule hääle koolitamiseks üksnes duši all laulmisest.