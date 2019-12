Tom Rüütel: töös peitub võti

Kui inimene hakkab töötukassas käima, siis korra kuus on tal töötukassaga kontakt. Sealt see motivatsiooni ülesehitamine hakkabki. Kaasates inimest erinevate teenuste kaudu, näiteks tööharjutusele, tööpraktikale, motivatsioonikoolitustele jne. Kui oled pikalt kodus istunud ja siis äkki pead mõtlema, et nüüd tuleb tööle minna, siis hästi ei kujutagi ette, millist tööd üldse teha. Samas keegi tegelikult ju päris täpselt ei tea, mis ülesanded uues töökohas antakse. Millised on kolleegid ja nii edasi. Tavaliselt on hirmul suuremad silmad kui asi väärt.

Ka neil, kellel ei ole erivajadusi, on täpselt samad probleemid. Ka nemad sageli ei tea, kuidas tööandjaga suhelda. Probleem on muidugi see, et kui töösuhe ei sobi, siis inimene, kellel on mõni erivajadus, hakkab probleemi siduma automaatselt erivajadusega. Näiteks kui käin tööl ja millegipärast katseaega ei läbi, siis hakkan kohe mõtlema, et see on seotud minu liikumispuudega ega julgegi enam kandideerida. Tõenäoliselt on põhjus ikkagi kuskil mujal. Muidugi, teinekord ongi vaja, et erivajadusega inimene saaks rohkem aega kohanemiseks. Aga see on koht, kus ka tööandjate nõustajad saavad kaasa rääkida ja inimene saab ka ise öelda, millega ta oma töös suurepäraselt hakkama saab. Ja et on vaja rohkem aega mõne võib-olla ootamatu asja jaoks.

Kas sa soovitad uude töökohta minnes neid teemasid avatult arutada?

Jah! Tööandjad oskavad sellega siis arvestada. Loodan, et keegi ei kandideeri töökohtadele, kus ta lihtsalt hakkama ei saa. Mina ei kandideeri näiteks tuletõrjujaks, ma oleksin seal äärmiselt kehv. Pigem tööandjale ikkagi ära rääkida, et näe, ma saan oma tööd teha küll niimoodi ja niimoodi. Inimene saaks nii võtta pinge maha ka tööandjalt.

Oletame, et no ei tule seda omavahelist klappi või ei saada teineteisest aru. Mida sellistes olukordades teha?

Siis tasubki meie, tööandjate nõustajate poole pöörduda. Töötukassas kutsutakse meid A-rühmaks (naerab). Päris palju on valdkonnas ka neid probleeme, et tööandja ei oska, ei mõista.

Näiteks inimene jääb ratastooli ja tööandja küsib, et mis nüüd edasi saab, inimene tuli tööle tagasi, oli pikalt haiguslehel. Ja siis me leiame need sobilikud lahendused suhteliselt ruttu.

Või kandideerib tööle vaegkuulja. Tööandjal tekib kohe küsimus, kuidas ma temaga suhtlen. Ja siis läheb meie tööandjate nõustaja ja räägib, kuidas vaegkuuljaga suhelda. Näiteks, et selja tagant pole mõtet rääkida – ta ei märka.

Kui keegi nüüd loeb ja mõtleb, mida oma eluga peale hakata, siis mis oleksid esimesed sammud, mida teha?

Kui inimene mõtleb, mida oma eluga edasi teha, siis see on juba samm number üks. Samm number kaks on läbi mõelda, millised on konkreetsed võimalused. Samm number kolm on see, et pöörduda näiteks karjäärinõustaja juurde ja arutada läbi, mis oskused praegu olemas on ja kas on vaja midagi juurde õppida. Mida kauem kodus olla, seda raskemaks kodust väljatulemine läheb. Peaaegu alati on lahendused olemas.