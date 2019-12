Kuressaare mattus pimedusse

Saatuse irooniana on Kuressaare kesklinnas ainus valgustatud punkt Saaremaa vallavalitsuse ja Saarte Hääle toimetuse kõrval asuv tammepuu. Töömehed on seda juba hommikust saati kaunistanud.

Kadi raadio eetris valitseb vaikus. Eilses tormis murdus Muhu saarel asuvas mastis antenn, mis edastab Kadi levi nii Muhu kui Hiiumaa kuulajatele. Neis paigus on lootust, et antenn saab parandatud hiljemalt homseks. Samuti kadus raadiolevi tänaõhtuse elektrikatkestuse tõttu Aste piirkonnas.

Mõnes linna piirkonnas on elekter tagasi - valgus on nii veetornimaja akendes, Tolli tänaval kui ka Torni tänaval. Samuti on elekter olemas Marientali piirkonnas, Smuulis, Transvaali tänava elanikel ja mõnel pool veel. Samas puudub vool Aste piirkonna majapidamistes.