Torgu teenuskeskuse juht lahkub ametist

Ebakõla tuli avalikuks läinud kuul, kui kooskäinud Torgu osavallakogus tuli välja, et inimesed on Torgus jagunenud kahte leeri. Osa pooldab teenuskeskuse juhatajat, teised mitte.

Värskes Torgu Teatajas pöördub Marite Ringas Torgu elanike poole. Ta avaldab tänu neile, kes uskusid, et kaugemalt tulnu võib piirkonna ellu veidikenegi värskeid tuuli tuua.

"Kahjuks on asi nii, et sõrulaseks ei ole mind siiani vastu võetud, sõrulaseks peab sündima," märgib ta. "Olen südamest tahtnud siin olla, jagada endast parimat ning mõista toimivaid kohalikke tavasid ja inimesi. Siiski ainuüksi tahtmisest on vähe…"