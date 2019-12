Kuressaare Perekodu perevanemaks soovis 20 inimest

Kandidaadid olid peamiselt Saaremaalt, aga mõni ka mandrilt. Naiskandidaatide kõrval osales ka ka paar meest. Valik tehti pärast mitut vestlusvooru ning kõik valituks osutunud on täis tahtmist seda tööd teha. "Kõik teavad, et see on raske ja vastutusrikas töö," ütles Tamm.