Laste jõulupidu sai pimeduses õige hoo

Elektrilevi kõneisik Tuuli Sokmann ütles, et pingekõikumised tulid omakorda Astes purunenud õhuliinist. Selle põhjus ei ole veel teada.

Kuressaare pimedusse mattumise hetke jäädvustas juhuse läbi videosse Tarmo Virki. Tema salvestusest on näha, kuidas tuledesäras kesklinn pimeneb ja liikuma jäävad vaid autotulede valgusvihud. Pimenduse jäädvustamine Edukontori aknast oli Virki sõnul puhas juhus. Ta tahtis lihtsalt ühismeedias jagada Kuressaare kesklinna ja siinse kuuse ilu.

Kesklinnas jäi särama vaid üks objekt: Lossi ja Lasteaia tänava ristmiku valgustatud tammepuu, mis just oli saanud uued lambid. Paljude jaoks osutus küsimuseks, et kuidas need siis ometi põlevad? Kuressaare Linnamajanduse juht Marek Koppel ütles, et tulede paremaks sättimiseks olid need ühendatud töömeeste autos olnud generaatoriga.

Lustaka vahejuhtumi tõi elektrikatkestus kaasa Pargi lasteaias, kus parasjagu peeti ühe rühma jõulupidu.

Pimedaks läinud saalis põlema jäänud avariivalgustus andis vana aja kombestiku kohaselt peetud jõulupeole just õige meeleolu. Lasteaia muusikaõpetaja Evelin Kask ei lasknud end heidutada sellest, et digiklaver enam häält ei teinud: saali toodi akordion ja lapsed laulsid harjutatud jõululaulud lõõtsa saatel ära. Vool tuli tagasi just selleks ajaks, kui oli vaja hakata ahjus verivorsti soojendama.

Pimedusse jäi eile ka valla sünnikirjade jagamise tseremoonia järgne pildistamine. Fotograaf Mari-Liis Nellist pimedus siiski ei seganud ja kõik maimukesed said kenasti jäädvustatud.

Kuressaare raekojas tuli aga täpselt pimendamise ajaks kokku valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava avalik arutelu. Abivallavanem Kristiina Maripuu ei saanud küll seina peale slaide näidata, kuid läpaka aku pidas ja veidi valgust andsid avariilambid.