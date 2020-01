Haigla EMO kolib jaanuari keskel

Kui varem sisenesid patsiendid erakorralise meditsiini osakonda Luha tänavalt, siis alates 15. jaanuarist asub EMO C-korpuses endistes taastusraviruumides, kuhu tuleb siseneda Aia tänava poolt. Abivajajaid saab autoga transportida ka otse ukse ette estakaadi peale.

Ehkki praegu aktiivset kolimist veel ei toimu, tehakse juba vajalikke ettevalmistusi. Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane rõhutas, et kuigi kogukonna jaoks võib muudatus esialgu ehmatav või harjumatu olla, siis tasub teada, et EMO tööd ega võimekust see ajutine muudatus ei pärsi. “Kuigi ruumid muutuvad, jääb voodite ja protseduuritubade arv ikkagi samaks, samuti on valves sama palju arste,” kinnitas ta.

Üks ooteruum

Küll aga muutub veel näiteks see, et kui seni oli kiirabi ühes koridori otsas ja traumatoad teises ning sellest tulenevalt ootasid inimesed vastavalt probleemile kahe erineva ukse taga, siis C-korpuses saab olema üks ooteruum. Edward Laane lisas, et kui ka mõni patsient juhtub pärast 15. jaanuari minema Luha tänava poolse sissepääsu juurde, saab ta sealt juhised, kuidas jõuda õigesse kohta.

Rekonstrueerimistööde ajaks võetakse maha ka C-korpuse ajaloolised uksed, mis ajutiselt asendatakse, et kiirabil oleks mugavam patsiente transportida. Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul võiksid need haigla ajaloohõngust läbiimbunud ja säilitamist väärivad uksed vastasel korral remondi ja intensiivse kasutuse käigus viga saada.

Kuigi EMO remondi lõppemise täpsem tärmin selgub tööde käigus, loodetakse töödega ühele poole jõuda ligikaudu poole aastaga. “Praegu loodame, et EMO saab valmis suvel või hiljemalt septembrikuus. Siis paneme ka vanad uksed tagasi,” ütles Kõlli. Järgmisena vajab tema sõnul uuendamist Kuressaare haigla psühhiaatriaosakond.

Kuressaare EMO läbis viimase uuenduse rohkem kui tosin aastat tagasi. Praeguse eelprojekti järgi on Aia tänava poolt ette nähtud sissepääs EMO-sse neile, kes tulevad kohale ise oma transpordiga. Kiirabiga tulijad ja liikumispuudega inimesed kasutavad edaspidi maja taga olevat sissepääsu, kuhu on tulevikus plaanis rajada ka lüüs kiirabiautodele. Lisaks on plaanis praegust garaaži laiendada nii, et uued kiirabiautod mahuksid paremini parkima.

Uue projekti järgi muutuvad ka ruumide omavahelised ühendused ja liikumisteed. Haigla B-korpuse Luha tänava poolsesse ossa on planeeritud suur saal kuue jälgimisboksi ja õepostiga ning neid teenindavate abiruumidega, protseduuride ruum, reanimatsiooniruum ning arsti vastuvõtt ja triaaž (haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile ning võimalikule ohule tema elule ja tervisele).

Ühendatud kiirabiruumidega

Lisaks tuleb juurde isolaator-palat, kuhu pääseb sisse õuest – juhuks, kui haiglasse saabub eriti nakkava haigusega patsient. Kogu EMO on plaani järgi ühendatud kiirabiruumidega.