UUSAASTASOOVID: tervist, märkamist ja panustamist!

Märt Aro FOTO: SH

Märt Aro, saarlasest ettevõtja, hariduse uuendaja:

Kuigi elame parima elukvaliteediga ajastus inimese ajaloos, on maailmas päris palju asju, mida saaks paremini.

Soovin äsja alanud aastal, et rohkem inimesi hakkaks uskuma: keskendudes positiivsele ja laiemale eesmärgile, on võimalik meil kõigil anda oma panus, et meie kõigi elu oleks parem.

Inspiratsiooniks võiks olla näiteks ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisse panustamine.

Olen täitsa tavaline, keskmise intelligentsiga Sõrve sääre poiss, kelle ilusamad lapsepõlvemälestused on sellest, kuidas vanaisa meekärge kooris. Sai ka parajal jaol talutööd tehtud, peenraid rohitud ja ka sõnnikut põllule laotatud.

Täna on mu suur unistus tagada ligipääs kvaliteetsele haridusele kõikidele inimestele maailmas.

Meil on mõistlik küsida endalt uuesti põhjapanevaid küsimusi: mis on hariduse roll 21. sajandil? Mida võiks 21. sajandil õppida? Ja kui nendele küsimustele vastatud, siis saab küsida, kuidas tehnoloogia saab meid õppimise juures toetada.

Olen veendunud, et tehnoloogia abiga saame toetada nii õppijaid kui ka õpetajaid, et saavutada paremaid tulemusi. Mõned tegevused, mida alanud aastal jätkan, et aidata digi-innovaatoritel ja haridusvaldkonna otsuste tegijatel teineteist paremini mõista, on Nordic EdTech Forumi – N8 ja European EdTech Alliance´i arendamine. Esimene organisatsioon on loodud Põhja- ja Baltimaade hariduse innovaatorite omavahelise koostöö parendamiseks, millega tänaseks on liitunud üle 150 inimese. Teine katusorganisatsioon on hariduskoostöö suurendamiseks Euroopas, mis kokku esindab 1500 haridusvaldkonna start-up´i.

Samuti on tarvis jätkata dialoogi erinevate riikide valitsustega, Euroopa Liidu instantside, ÜRO ja OECD-ga. Ka Eestis on tarvis dialoogi kvaliteeti parendada.

Reet Viira. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Reet Viira, MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liige:

Plaane on alanud aastaks rohkesti. 1. veebruaril lõpetame EV100 juubeliperioodi mõnusasti Tartus Eesti Rahva Muuseumis. On tore koos kõigiga, kes sellesse protsessi panustanud, kaunis lõpp-akord panna. Sellel õhtul toimub üle maa ühistantsimine, nii külaseltsides, kultuurimajades kui ka mujal. Saame koos meile tuttavate muusikapalade järgi pidutseda ja veel kord Eestile pikka iga soovida. Oma rahvaga koos on mõnus olla! Tulekul on Tartu rahu 100. aastapäev ja muidki olulisi tähtpäevi.

Soovin kõigile uuel aastal tervist – kõike muud pidavat selle olemasolul kapaga kaasa antama – ja vähem vihakõnesid, rohkem sooja märkamist.

Maire Forsel FOTO: reform.ee

Maire Forsel, ettevõtja, Leisi loomekoja perenaine:

Et üldse uut aastat nautida saaks, selleks on muidugi ennekõike vaja tervist – seda soovin nii endale kui ka kõigile teistele. Endal on sellega hetkel kõik ootuspärane ja normis ning loodan väga, et nii see ka jääb.

Aga kui plaanidest rääkida, siis tahaksin uue aasta pühendada lugemisele ja kirjutamisele. Olen alustanud oma uue, täiskasvanutele mõeldud raamatu kirjutamist ja loodan väga, et suudan selle nii valmis saada, nagu olen mõelnud. See tuleb üks väga isiklikul teemal, aga väga vajalik raamat, sellepärast kirjutamisel ka palju kõhklusi ja kahtlusi.

Olen juba aastaid unistanud Toscana reisist, aga kogu aeg seda edasi lükanud – nüüd kevadel teen selle lõpuks ära. Isegi lennupiletid on juba ostetud, et ei oleks taganemisteed.

Mõeldes tagasi eelmistele aastatele, siis tundub, et kõik suved on lõppenud umbes samal hetkel, kui need algasid. Sel aastal tahaks proovida nii elada, et suvi tunduks pikem – selleks on ilmselt vaja rohkem ringi liikuda ja muljeid koguda, et päevad poleks liiga ühetaolised.

Ja loodan väga, et Eestil läheb uuel aastal paremini. Et valitsuses oleksid ministrid, kelle väljaütlemisi ei peaks häbenema ja kes iseenda eksponeerimise asemel tõsisemalt Eesti tulevikule pühenduksid.

Mark Muru FOTO: Saarte Hääl

Mark Muru, ettevõtja, väikelaevatootja Alunaut OÜ juht:

Eks soov ole ikka see, et jätkuks tööd ja leiba. Kõige parem muidugi, kui neid oleks stabiilselt. Kord on ju liiga palju, kord jälle liiga vähe.

Kindlasti toodame selgi aastal turule uusi mudeleid. Viimastel aastatel ongi meil olnud nii, et seeriatootmise poole pealt me ei olegi enam eriti pingutanud, kõik on eritellimused.