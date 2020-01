Väiksem rendiarve taksode probleemi ei lahenda

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk kirjutas Saare Taksotellimiskeskuse juhatuse liikmele Lea Aidale, et taksopeatuste vahetamine ei ole võimalik enampakkumiste lõpphindade tõttu ning võrdse konkurentsi tagamise seisukohalt. Lossi tn 3 taksopeatuse sobimatus otsustati aga ära enne taksopeatuste enampakkumiste korraldamist, ütles Tuisk. Ta nõustus, et Lossi tn 7 parkimiskohtade kasutamine on tõepoolest olnud takistatud ja selle tõttu on ka koharendi vähendamine põhjendatud.

Lea Ait ütles, et kuigi vald nõustus renti alandama, ei ole seni veel teada lõpliku arve suurust sest arve pole veel laekunud. Selles küsimuses lubas Mikk Tuisk peagi ühendust võtta. “Vähemalt on olukord Lossi tn 7 ees nüüd paremaks muutunud ja kohad on olnud vabad. Olen ise ka korra näinud, et politsei vestleb taksopeatuses parkivate tavakodanikega.”

Lea Ait nentis, et kuigi rendi vähendamine on teretulnud, on see siiski poolik lahendus, sest Lossi tn 7 on jätkuvalt ohtlik ja ebamugav koht ning väiksem arve ei muuda seda olematuks.

Tallinna tn 14 parkiva Hea Takso üks juhtidest Katrin Paiste ütles, et nende klientuur on võrreldes varasema peatuspaigaga Uue tänava parklas tublisti kasvanud ja rõhutas, et hea koht toob rohkem kliente. Aga kuigi kliente on rohkem, on rent tema arvates siiski liialt kõrge. Paiste sõnul Lossi tn 7 taksopeatus kliente ei meelita ja sellel ta väga suurt mõtet ei näe. “Lossi tn 3 oli palju parem,” sõnas Paiste.