Leptospiroos – ohtlik nii koertele kui ka inimestele

Mareli Ots FOTO: Erakogu

Kas põhjuseks on aina pikemalt kestvad soojad ja niisked sügisilmad, mis on kõnealusele haigustekitajale sobiv elukeskkond, või loomaomanike kiirem ja tihedam pöördumine loomaarsti poole, ei ole teada. Oluline on aga inimeste teadlikkuse tõstmine sellest haigusest ja selgitustöö leptospiroosi leviku võimalikuks ennetamiseks.

Leptospiroos on bakteriaalne zoonoos, mis satub keskkonda peamiselt rottide ja hiirte uriiniga, kes on haiguse kandjad, kuid ise haigust sellisel kujul ei põe. Lisaks levib leptospiira ka haigestunud loomade uriiniga. Haigustekitaja on väliskeskkonnas väga vastupidav ning niiskete ja soojade ilmastikutingimuste korral püsib nakatumisvõimelisena isegi kuid. Koerad nakatuvad leptospiroosiga limaskesta või nahavigastuste kaudu nakatunud uriini või saastunud pinnasega kokku puutudes.

Haigus kulgeb tavaliselt mittespetsiifiliste tunnustega – loidus, apaatsus, isutus. Võib esineda kehatemperatuuri tõusu, oksendamist ja kõhulahtisust. Haiguse progresseerudes võib tekkida äge maksa- ja neerupuudulikkus, mis nõuab juba looma hospitaliseerimist.

Leptospiroosi on võimalik ravida antibiootikumide ja toetava raviga, kuid sõltuvalt haiguse kulust ja vormist ei pruugi prognoos olla alati hea ning paraku ei puudu praktikast ka surmaga lõppenud juhtumid. Üliägeda vormi puhul võib haiguse kulg olla nii kiire, et loom sureb kahe-kolme päevaga ning esmaseid sümptomeid ei pruugi omanik märgatagi.

Leptospiroosi diagnoosimiseks on vajalikud täpsemad ja spetsiifilised vereanalüüsid, mida on võimalik teha üksnes loomaarsti juures.

Leptospiroosi haigestumist on võimalik ennetada iga-aastase vaktsineerimisega. Praegu on saadaval vaktsiin nelja haigustüve vastu. Koertel põhjustab haigust küll rohkem kui neli tüve, kuid Taluapteegi loomakliinikus diagnoositud leptospiroosijuhtumite korral on kõik haigestunud koerad olnud kas vaktsineerimata või vaktsineeritud ebapiisavate intervallidega. Seetõttu paneme loomaomanikele südamele oma koeri selle haiguse vastu igal aastal vaktsineerida.

Nakatumise vältimiseks tuleks koertel takistada ka vee joomist seisuveekogudest – järvedest, tiikidest, veelompidest jne.

Kui teie koer on haigestunud leptospiroosi ning samal ajal haigestub mõni teie pereliige, siis tuleb kindlasti oma arsti informeerida, et peres on leptospiroosiga loom, kuna nakatuda võib ka inimene.