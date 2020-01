13-aastane tüdruk jäi pühapäeval joomisega vahele

Kuressaare patrullitalituse juht Matis Sikk teatas, et aastavahetuse järgse nädala teises pooles tegeles politsei 40 juhtumi lahendamisega. Alustatud on kolm kriminaalmenetlust ja kuus väärteomenetlust. Arestimajja on erinevatel põhjustel sattunud üheksa inimest, neist üks naine.