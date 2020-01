Visit Saaremaa juht Margit Kõrvits lahkub ametist

"Visit Saaremaa on kahe aastaga suutnud sulatada jääd erinevate instantside ja huvigruppide vahel ning seda nii kohalikul kui ka üle-eestilisel tasandil. Meil on väljakujunenud identiteet, nägemus ja strateegia," avaldas Kõrvits heameelt, lisades, et koostöö Saaremaa valla ja ettevõtjatega on sujunud. "Tänan kõiki sooja toetuse eest ning luban, et jätan endast maha professionaalse ja võimeka meeskonna, kes loodut edasi kannab."