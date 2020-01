Tuttpütt, nahkhiir, soo-neiuvaip ja Alpi põdrasamblik – aasta 2020 tegijad

Meile talvituma jäänud nahkhiireliigid on praegusel hetkel kõik talveunes mõnes varjulises, püsiva temperatuuriga kohas, näiteks keldrites. Looma keha on puhkeseisundis, et vältida külmal ajal suurt energiakulu, ning seega ei tohiks neid praegusel ajal häirida. Kuna meie nahkhiireliigid toituvad suuresti lendavatest putukatest, keda talvisel perioodil ei leidu, on unest üles aetud nahkhiirte saatus enamasti õnnetu lõpuga. Leides mõne seinal rippuva talveunes nahkhiire, tasub ruumi temperatuuri tehislikult mitte muuta ega proovida looma kuidagi "aidata". Talvituvad nahkhiired on meie heitlike ilmaoludega hästi kohastunud.

Eesti nahkhiirte seisukorra kohta ei ole ka oma ala ekspertidel päris head ülevaadet. Isegi liikide arv on lahtine: mõni väidab neid olevat 12, mõni 14 – konsensust saavutatud ei ole. Nahkhiirte põnevate käitumismustrite ja elupaigaeelistuste kohta on info lünklik ning liikide arvukust ja leviala konkreetselt paberile pandud ei ole. Keeruliseks teeb olukorra veel asjaolu, et ühe liigi jaoks ideaalne elupaik teisele jälle absoluutselt ei sobi. Saaremaa nahkhiirte käekäigu kohta teame samuti veel liiga vähe, kuid oma teadustöö raames on mul olnud au kokku puutuda vähemalt seitsme eri liigiga.

Nahkhiirte aasta on suurepärane võimalus kutsuda kõiki üles oma nahkhiirevaatlusi näiteks Elurikkuse andmebaasi sisestama, et koguda väärtuslikku informatsiooni. Head nahkhiire aastat kõigile loodusesõpradele!

***

Aasta orhidee soo-neiuvaip

Maie Meius, botaanik, Oesel Studium MTÜ tegevjuht:

Maie Meius FOTO: Saarte Hääl

Soo-neiuvaip on imeilus ja huvitav lill, aasta orhidee tiitlit igati väärt! Meie käpalistest on ta suursugustele orhideedele kõige sarnasem. Tema eriline tunnus on pitsilise servaga õiekatteleht. Selle lille kohta on poeetiliselt öeldud: kui soo-neiuvaip õitseb, oleks nagu liblikaparv maandunud. Tõeliselt kaunis vaatepilt!

Juba nimigi ütleb, et soo-neiuvaip kasvab niiskemates kohtades: madalsoodes, allikasoodes, õõtsikutes, loo- ja rannaniitudel, karjäärialadel. Mina olen teda näinud Kuusnõmme poolsaarel ja Odalätsi allikate juures.

Kui eelmisel aastal kuulutati aasta orhideeks üliharuldane lehitu pisikäpp, mida mina olen oma elus näinud vaid kaks korda, siis soo-neiuvaip kasvab üle Eesti ja üle Saaremaa. Tema õieilu võib nautida juulis-augustis.

***

Aasta seen Alpi põdrasamblik

Vello Liiv, seeneuurija:

Aasta seen – Alpi põdrasamblik on Eestis üsna levinud ega kuulu kaitse alla. Alpi põdrasamblikku leidub ka Saaremaal. Sellele kumerate mütsakatena kasvavale samblikule meeldivad liivamännikud – sellised nagu Jõempa kandis, kus asuvad suured liivased alad.

Vello Liiv, seeneuurija FOTO: Raido Kahm

Alpi põdrasamblikuga sarnaseid liike on Eestis neli-viis veel. Need on üksteisele lausa nii sarnased, et tavainimene neid ei erista.