Jäätmevedu läheb kallimaks ka Muhus

"Sarnaselt Saaremaa vallaga liitsime korraldatud jäätmeveoga ühe jäätmeliigi," selgitas ta, lisades, et paberit ja pappi tekib sedavõrd palju, et avalik konteineripark seda ära teenindada ei suuda.

"Praegu on meil kaks 600-liitrist paberikonteinerit, mille tühjendamise eest maksab vald. Lisaks on kokkulepe osa pakendiorganisatsioonidega, et nende pakendikonteineritesse võib panna ka raamatuid ja ajakirju. Aga ennekõike on need siiski mõeldud pakendi jaoks, seetõttu sai tehtud ka otsus lisada paberi ja papi äraandmise võimalus," selgitas Lang.

Pakendite ja biojäätmete kohtkogumisele Muhu vald veel üle ei lähe. "Praegu on volikogu nii otsustanud. Meil on suhteliselt korralik avalik pakendikonteinerite park, kuigi on näha, et just suveperioodidel, mis venivad üsna pikaks, ei pruugi see olla piisav. Ja eks sinna tuuakse ka seda, mida ei peaks tooma. Aga selliseid pilte nagu Kuressaares ma kahjuks või õnneks teha ei saa," rääkis Piret Lang.