Saarlaste kinohuvi pole raugenud

Apollo Kino Baltikumi turundusjuht Anett Kutti ütles, et kõige populaarsemateks filmideks osutusid Apollo Saaremaa kinos "Tõde ja õigus", "Klassikokkutulek 3: Ristiisad" ja "Ott Tänak – The Movie". "See kinnitab taas kord suurt huvi kohalike filmide vastu," nentis Kutti. Kodumaistele suurfilmidele järgnesid vaadatavuselt välismaised kogupere animafilmid.