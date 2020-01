Krista Lember: rahvakultuur on meil au sees

Meie eesmärk ei olnud see, et tohutult palju inimesi kokku tuleks, vaid et tuleks need, kes tõesti tahavad. Ning tahtjaid oli päris palju.

Tule teekond igas maakonnas oli omanäoline. Meie panime rõhku sisekaemusele ja kihelkondlikule identiteedile. See tule teekond oli justkui omaette kulgemine, pani inimesed endasse vaatama.

Tegin tule teekonna kaasa ka Hiiumaal – viisin tule halulaeval Saaremaalt Triigist Hiiumaale. Seal oli tule tee marsruuti pandud sõitma vanaaegne väike kollane buss. Inimesed istusid bussis ja said selle reisi kaasa sõita, mina nende seas.

Aasta olulisemaid asju oli ka see, et rahvakultuuri keskus kinnitas oma kanna Viljandis. Olen ju selle keskusega oma tööülesannete ja ametikohustuste tõttu seotud. Mullu sügisel avas rahvakultuuri keskus Viljandis ka oma koolitusmaja. Olgugi et meie rahvamajade juhatajate jaoks on sõit Viljandisse poole keerulisem sõidust Tallinna, on nad sinna siiski tee leidnud.

Keskuse koolitused lähevad edasi ka sel aastal – lavastajatele ja tantsujuhtidele, kultuurikorraldajatele. Meie oma maakonnas toimusid avaliku esinemise ja digipädevuste koolitus, mis kulusid kultuuritöötajatele väga ära.

Uus aasta – peo aasta

Mida on oodata alanud aastalt? Taas on tulemas suur pidu – meie kohalike inimeste jaoks. Seekordse, 6. juunil toimuva laulu- ja tantsupeo "Teel" repertuaar on enam-vähem koos. Selle peo korraldamine läks küll natuke hilja käima, aga usun, et saame kenasti mäele – meeskond ja liigijuhid on väga tublid. See pidu tuleb kindlasti ilus ja huvitav, uued tegijad annavad peole ka uue näo.

Väga oluline on tänavu ka see, et rahvakultuuri keskus on välja kuulutanud Eesti rahvajutu aasta, mille kohta leiab kõige täpsemat teavet rahvakultuuri keskuse kodulehelt.

Avalöögi saab rahvajutu aasta juba 11. jaanuaril üleskutsega "11x 11". See tähendab, et igal kuul üheteistkümnest tuleb läbi lugeda üks Eesti rahvajuturaamat – teos muistendite ja pärimuslugudega.

Esimene, mis paljudele ilmselt kohe meenub, on Kreutzwaldi kirja pandud lood. Või siis lood Suurest Tõllust, meie enda kohapärimuse kohta koostatud vihikud. Need raamatud tasuks nüüd välja otsida.

Sellest vahvast üleskutsest võiks kinni haarata eriti koolid ja lasteaiad. On ju rahvajutu aasta vedaja Piret Päär öelnud: õpetame inimesed uuesti lugema. Otsigem siis need vanad raamatud üles ja asugem lugema!