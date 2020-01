Kultuuripreemiad jagatud

AASTAPREEMIAD 2019

Sander Mölder FOTO: SH

ANDER MÖLDER – SAARE- JA MUHUMAA RAHVALAULUDE OSAVA JA LOOMINGULISE KASUTAMISE EEST POPMUUSIKAS

Noor ja andekas muusik, kes vaatamata kiirele elu- ja töötempole on siiani tihedalt seotud kodusaare Saaremaaga. Tema muusikaline ampluaa on mitmekesine ja lai – klassikalisest muusikast kuni popmuusika produtseerimiseni. Ta on noormees, kelle sõna ja tegu on tuntavad tänases Eesti kultuuripildis. Ei ole temast muusikaliselt kosmopoliitsemat saarlast. Sellel aastal üllatas ta meid sellega, et võitis Etnokulpide jagamisel tiitli "Aasta muusik". Tiitel tuli plaadi "TIKS 071" eest, millel ta edukalt miksib Muhu ja Saaremaa rahvalaulud tänapäevastesse helidesse.

Anniki Aruväli FOTO: SH

ANNIKKI ARUVÄLI – SAAREMAA TŠELLOKULTUURI ARENDAMISE JA LÄÄNESAARTE KAMMERORKESTRI LOOMINGULISE VEDAMISE EEST

Ta on kui värske ja särav tuulepuhang kohalikul muusikamaastikul. Tuulepuhang, mis loodetavasti siia ka jääb. Tema asumine Kuressaare muusikakooli tšello- ja kontrabassiõpetajaks on suur õnn. Õpilastes on mängurõõmu ja koosmängimise võlu. Annikki on ellu kutsunud tšelloansambli Cello Kids, kelle kontserdid on oodatud sündmused. Kontsertidele valitud lõbusad ja meeleolukad palad toovad nii mängimis- kui ka esitamislusti. Esineda saavad kõik õpilased, kel poogen käes püsib ja esimesed mänguvõtted selged. Kõige vilunumad noored tšellistid ja bassimeistrid liituvad Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkestriga.

Ta on 2017. aastal loodud Läänesaarte kammerorkestri üks asutajaid. Erakordne orkester, mis koosneb saartega tihedalt seotud muusikutest, annab kontserte, mille kavad on huvitavad ja kaunilt eksponeeritud, läbi mõeldud.

Tema eestvedamisel on ellu kutsutud Eestis harvaesinev žanr – kammerooper. Kahel aastal on saalitäiele publikule etendatud kammerooper, kus musitseerib Läänesaarte kammerorkester ja peaosades on tuntud muusikud-näitlejad.

Annikki on oma töös kirglik ja paneb rõhku õpilaste mitmekülgsele arengule. Samuti on ta hinnatud kaaslane ja tegija muudes Kuressaare ja Saaremaa kultuuritegemistes.

Raivo Trass FOTO: SH

RAIVO TRASS – MERERÖÖVLITEST SAAREMAA MÄSSUNI, TUULIKUST VAARANDINI – SAAREMAA KULTUURILOO TUNDLIKU LAVALE TOOMISE EEST

See eesti näitleja ja lavastaja on Kuressaare teatrieluga lähemalt seotud olnud rohkem kui 10 aastat. Kuressaare Teatris on ta peale draamaklassika teinud mitmed kohapõhised ja Saaremaa kultuuriloolised lavastused. Nimetagem need: "Mereröövel vastu tahtmist", "Vares", "Oma saar", "Paljasjalgne Debora", "Tasa, vaikselt sõudvad pilved... ". Need on suur väärtus ja ka lavastajale endale väga südamelähedased. Tema lavastused on tundelised ja tragikoomilised – just sellised, mis peaksid puudutama saarlase hinge ja meeli. Tema kogemusi ja oskusi, mida ta on saanud jagada siinsete teatritegijatega, on raske ülehinnata. Edukalt ja loomulikult on ta lavastuses kokku mängima saanud diplomeeritud näitlejad ja harrastusnäitlejad. Oma delikaatsuses on see mees siinsele teatrile väga oma ja vabalt võiks tema teenete eest pidada teda juba natuke nagu saarlaseks.

Leana Vapper-Dhoore ja Hartwin Joris Dhoore FOTO: Erakogu

LEANA VAPPER-DHOORE JA HARTWIN JORIS DHOORE – SAAREMAA UUSPÄRIMUSMUUSIKA LOOMISE JA ESITAMISE EEST

See 12 aastat koos musitseerinud rahvusvaheline abielupaar on oma elukohaks valinud Saaremaa. Mõlemad muusikalise haridusega noored loovad koos muusikat, mis on suuresti Saaremaa vaikse ja maalilise saareelu peegeldus. Nende n-ö uuspärimusmuusika on Saaremaa pärimus, seega on nad oma loominguga rikastanud meie saare kultuuriruumi. Võitnud südamed kodusaarel, on duo aina enam populaarsust võitmas mujal Eestis ja välismaal. Aastal 2019 ilmus neil CD "Kodu", mis peegeldabki elu maalilisel kodusaarel. Plaat on tunnustust leidnud Eesti raadiojaamades ja oli nomineeritud 2019. aasta Etnokulpidel.

Eha Trumm FOTO: Erakogu

SAARE MAAKONNA PARIM RAAMATUKOGUHOIDJA – EHA TRUMM

Ta on rõõmsameelne ja sõbralik kolleeg, alati abivalmis ja hooliv. Loomult tagasihoidlik, kuid raamatukogu töö juhtimisel ettevõtlik ja sihikindel. Eha on kohusetundlik, väga põhjalik ja suure vastutustundlikkusega hea meeskonnajuht. Ta on ka Eesti raamatukoguhoidjate ühingu üle-eestilise auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019" nominent.

Liilia Kõiv FOTO: SH

SAARE MAAKONNA PARIM LASTERAAMATUKOGUHOIDJA 2019 – LIILIA KÕIV

Saare maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhatajat tunnustakse ja tänatakse südamega tehtud töö eest laste lugemistraditsiooni hoidmisel ja edendamisel Saaremaal. Liilia on ka Eesti raamatukoguhoidjate ühingu üle-eestilise auhinna "Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019" nominent.