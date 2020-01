Roman Kožuhhovski timmib erinevaid taktikalisi variante

FC KURESSAARE UUS PEATREENER ROMAN KOŽUHHOVSKI: "Kuigi me räägime erinevates keeltes, oleme üksteist suurepäraselt mõistnud." FOTO: Erakogu

“Eesmärk on mängida väljakul mitmekülgset jalgpalli ja vajadusel erineva lähenemisega,” selgitas Roman Kožuhhovski, lisades, et vastased ju õpivad ka Kure mängu tundma ja seepärast peab edu saavutamiseks vajadusel ka taktikat muutma.

“Hea võimalus harjutamiseks on Taliturniiri kohtumised. Eesmärk on tutvuda oma mängijatega, leida omavaheline parem koostöö ja vaadata, kuidas on võimalik meie plaane edukalt teostada.”

Ukrainlasest peatreener ütles, et ta on maksimalist ning soovib näha treeningutel ja mängus distsipliini. “Tagasiside mängijatelt on olnud hea ja kuigi me räägime erinevates keeltes, oleme üksteist suurepäraselt mõistnud,” lausus peatreener.

“Olen praegu ettevalmistusperioodi ja meeste suhtumisega väga rahul. Kuigi me alustasime teistest pisut hiljem, oleme korralikult tööprotsessi lülitunud ja mitte mingisuguseid etteheiteid mul ei ole. Jätkame plaanilist ettevalmistust, mille käigus katsetame erinevaid taktikalisi lähenemisi, arendame füüsilist vastupidavust ja muidugi on vaja ka mentaalselt juurde panna.”

Samas on Roman Kožuhhovski kõnekeeleks vene keel, mida paljud nooremad mängumehed ei mõista. Peatreeneri hinnangul ei ole see üksteise mõistmisel siiski takistuseks olnud.

Koostöö laabub hästi

Headeks abilisteks on talle seejuures olnud Rauno Tutk, Sander Laht ja Elari Valmas, palju on aidanud ka Kuressaares toimetav Jan Važinski.

Poolkaitsja Oliver Rass ütles, et trennid on olnud väga head. “Igal tegevusel on olnud oma kindel eesmärk ja väljakul niisama jooksmist ei ole,” lausus ta. “Treener sisendab meile seda, mis on tema soovid ja eesmärgid. Praegu ei ole ta jälginud niipalju meie tehnilisi vigu, kui on keskendunud just taktikalise poole arendamisele. Ta rõhutab alati meeskonna ühtsust, vajadust hea koostöövaimu ja toimiva löögirusika järele, mis on Kurel alati hea olnud.”

Elari Valmas tunnistas, et tal ei ole varem Kožuhhovskiga kokkupuudet olnud, kuid esmamuljed on ülimalt positiivsed.

“Väga professionaalne, nõudlik ja detailne,” iseloomustas ta peatreenerit. “Tema treeningud on alati läbi mõeldud ja trenni protokollid vormistatud. Roman suhtleb hästi palju mängijatega, räägib kõigiga individuaalselt ja see on ülioluline. Tallinna grupis on kõik väga rahul.”

Esimene mäng võidukas

Tallinnas Eesti jalgpalli liidu hallis mängitaval Taliturniiril sai FC Kuressaare esimeses kohtumises kindla 4 : 0 võidu JK Legioni üle.

Saarlased alustasid koosseisus Magnus Karofeld, Rauno Tutk, Marco Lukka, Ranon Kriisa, Mairo Miil, Märten Opp, Oliver Rass, Sander Seeman, Silver Alex Kelder, Sander Laht ja Joonas Soomre.

Viiest kaitseliini harjutanud Kure võitis esimese poolaja Joonas Soomre väravast 1 : 0, teisel poolajal lisas kolm tabamust Otto-Robert Lipp.

“Tegime palju vahetusi ja neil ei olnud esimene meeskond, aga oli hea, et saime sellise mängu,” ütles peatreener Roman Kožuhhovski. “Praegu me tulemusele ei vaata, kuigi alati on hea võita. Meie jaoks oli oluline mängida ja sparringu partner ei olnud siin oluline. Me alustasime teistest Premium-liiga meeskondadest hiljem ning nüüd on peamine koostöö lihvimine, tuleb jõuda vajalikku konditsiooni ja parandada üksteise mõistmist.”

Koosseis veel lahtine

Kuna hooaeg tuleb pikk ja kohtuda tuleb erinevate vastastega, on oluline ka meeskonna koosseisu tihedus. Uutest mängijatest kuulusid koosseisu ja olid katsetamisel Paide Linnameeskonnast lahkunud äärekaitsja Tanel Neubauer, mullu vastavalt FC Flora ja Nõmme Kalju U21 meeskonda esindanud 18-aastased Daniel Tuhkanen ja Nevil Krimm ning Lasnamäe Ajaxiga II liigas mänginud Igor Glubinski. Head võimalused koosseisu saada on Roman Kožuhhovski hinnangul just Nevil Krimmil, kellele peatreener pani silma peale juba Kalju päevil.

Kožuhhovski sõnul on ta praegu koosseisu kuuluvate mängijate, nende oskuste ja tööeetikaga väga rahul. Küll aga on enne hooaja algust vaja kindlasti juurde veel kolme-nelja võtmemängijat. "Mehitamist vajavad veel ründeliin, keskväli ja ääred. Selle nimel töö käib ja usun, et leiame siia head mehed," oli Kožuhhovski optimistlik. Peatreener lisas, et tema jaoks on tähtsad just mängijate tahteomadused.