Must nädal Saare maakonna liikluses

Nädala jooksul sai politsei Saare maakonnas häirekeskuselt 43 väljasõidukorraldust. Politseijaoskonda toimetati üheksa inimest, kellest kainenema jäeti kolm.

Algatati kuus kriminaalmenetlust. Väärtegusid pandi toime samuti kuus. Liiklusest kõrvaldati üks joobes juht. Neljal korral vajati politsei abi lähisuhtevägivalla tõttu.

10. jaanuaril helistas häirekeskusesse 47-aastane mees, kui nägi oma korteri aknast, et keegi üritab sisse murda tema maja ees seisvasse sõidukisse. Kohalesõitnud patrull leidis eest 31-aastase purjus mehe, kes elab samas

korterelamus, kuid oli auto ja trepikoja segamini ajanud. Politsei juhatas mehe tema koju. Autot mees õnneks kahjustada ei jõudnud.

Paraku lugu sellega ei lõppenud. Mõni tund hiljem tuli uus teade, et mees on jälle sama auto kallal. Politsei toimetas mehe jaoskonda kainenema.

11. jaanuaril sai politsei kell 20.30 teate, et Mustjala kandis on märgatud ilmselt joobes juhti. Teatasid piirkonna elanikud. Politseipatrull leidis paarkümmend minutit hiljem kohalikult metsavaheteelt silma jäänud sõiduki, millelt need samad kohalikud elanikud olid aku maha keeranud. Sõiduki juht oli sündmuskohalt lahkunud, aga teada on, et sõiduk kuulub piirkonnas elavale 59-aastasele mehele.

"Kokkuvõtvalt on ühelt poolt äärmiselt kurb, et meie seas on liiklejaid, kes ei hooli teiste ega enese turvalisusest, kuid samas tahan tänada kõiki neid tähelepanelikke inimesi, kes märkavad ja sekkuvad," ütles politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi.