Siseminister: liiklussurma põhjustaja on tapja!

Mart Helme. FOTO: Tairo Lutter

Praegu karistatakse isiku tapmises süüdimõistetut 6–15-aastase vangistusega. Olemuselt samasisulise liiklussüüteo korral, mis on toime pandud joobeseisundis, karistatakse 3–12-aastase vangistusega. “Nimetatud süütegude võrdlemisel jääb arusaamatuks, miks karistused teineteisest erinevad. Karistusi tuleks seega ühtlustada,” märkis minister eile saadetud pöördumises justiitsministrile, sotsiaalministrile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

Siseminister Helme märkis, et viimase nädalavahetuse traagiline sündmus Saaremaal näitas, et Eesti liikluses on turvalisuse tagamisel jätkuvalt probleemiks sõiduki joobes juhtimine.

Helme sõnul on liikluskuritegevuse probleemidega silmitsi seisnud pea kõik valitsused. Karistusi on küll karmimaks muudetud, kuid ministri sõnul mitte sellisel määral, et see tooks probleemile lahenduse.

Samuti peaks Helme sõnul kaaluma, kas mitte tõsta karistusmäära joobeseisundis juhtimise korral kolmelt aastalt neljale ning näha minimaalse vangistusena ette üks aasta.

Lisaks peaks mõtlema, kas ei tuleks sellistelt isikutelt juba esimesel korral lisakaristusena juhtimisõigus ära võtta, ütles Helme.

Riigikogu liige, endine politseiprefekt ja siseminister Kalle Laanet leiab, et vangistust saab vaadata mitmes kontekstis, ühelt poolt seotuna ühiskonna õiglustundega. Teine pool on aga see, kuidas saaks inimest mõjutada õiguskuulekalt käituma, märkis Laanet eilses Saarte Hääles.