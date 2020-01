Saarlased ei pruugi ka tänavu uut lennukit saada

Sel nädalal järjekordselt edasilükatud hanketähtaega selgitades tunnistas aga maanteeameti riigihangete talituse juhataja Andry Palu, et seekordne edasilükkamine ei pruugi veel jääda viimaseks. Seda põhjusel, et vaidlus on omadega praeguseks jõudnud riigihangete vaidlustuskomisjoni ja sealse otsuse saab edasi kaevata kohtusse. Kohtumenetluse protsess võib aga välja jõuda kuni riigikohtuni.