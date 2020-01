Helmut Sääsk: kes ja kuidas saaks taltsutada roolijoodikuid?

Mulle tundub kuidagi loomuvastane viimase aja trend – eriti kommentaariumites – õigustada roolijoodikute käitumist. On silmakirjalik pidevalt korrata: mis siis ikka teha saab, nad on haiged inimesed, neid tuleb ravida, mõista, neile kursusi korraldada, et alkoholi tarvitamine ja sõidukijuhtimine joobeseisundis on paha. Kui inimene ise ei otsi abi ega taha abi saada, siis püüd loengutega olukorda päästa soovitud tulemuseni ei vii. Eks ta istub seal loengul ja mõtleb: “Laula-laula, mina istun oma kohustusliku tagumiktunni ära sind kuulates ja lähme lahku.”

On selge, et lihtsaid lahendusi ei ole. Üks on aga kindel: õigusrikkuja ei tohi olla olukorra peremees ja tegevuse dikteerija, vaid selleks peavad jääma politseinikud ja avalikkus.

Kuriteole järgnegu karistus

Mida teha, et joobnud inimesed rooli ei tükiks, kaaskodanike ja iseenda elu ohtu seadma?

Toomas Kasemaa: Mulle meeldib see mõte, et inimesed, eelkõige poliitikud, kes on tabatud ühiskonnaohtlikelt (kaaskodanike elu ja tervist ohustavatelt) tegevustelt, võtaksid selle eest ka vastutuse ning taandaksid ennast mõneks ajaks poliitikast. Üldisele ühiskondlikule käitumiskultuurile mõjub see väga positiivselt.

Margus Lindmäe: Väga suur osa on ikka ühiskonna hoiakutel. Siiani ühiskond lepib sellega, et joobes olles rooli istutakse. Eesti inimene ei ole ninatark ja on loomulik, et ta vaatab mööda. Inimesi me ringi vahetada küll ei saa, aga küllap oleks võimalik hoiakuid parandada. Vaja oleks kõigi kaasabi! Selle kohta ütlete, et mis mina, aga just nimelt ka sina! Ütlete, et politsei on kaugel ja sõit saab enne tehtud, kui politsei kohale jõuab. Natuke võib see ka õigus olla, aga kui ühe ja sama sõitja kohta tuleb mitu signaali, siis on mingil hetkel ka politsei kohal. Reageerige!

Joonas Rõõm: Loomulikult ei sea lubade puudumine füüsilist takistust rooli istumast, aga sellistel juhtudel ei pea riik lubade andmisega kindlasti justkui takka kiitma, et “tubli mees, sõida nüüd edasi”. Lubade äravõtmist ei pea vaatama kui lõplikku lahendust, vaid ühte meedet mitmest. Minu arvates oleks loogiline, et sellistele inimestele ei antaks lube tagasi. Riik ei pea andma õigusi inimesele, kes kohustusi ei ole nõus võtma.

Karel Miil: Minu meelest on see asi juba ammu nii kaugele läinud, et sellele, kes sõidab üle 0,5-promillise joobega, võiks karistuseks täna juba olla üks aasta vanglakaristust. Ning seda kandma võiks inimese viia otse autoroolist. See juhilubade äravõtmise ‘’karistus’’ eluaegseid joodikuid ei kõiguta, eriti maapiirkondades, kus patrulle vähem liikvel.

Evely Aavik: Mina arvan, et kuriteole järgneb alati karistus. Kindlasti tasub kaaluda ennetustöö tõhustamist, alkoluku kohustuslikuks muutmist. Ja kui inimene on korra roolis alkoholijoobes vahele jäänud, siis tuleks talle lisaks karistusele määrata veel mingid meetmed – teraapia, sundravi, programmid jms. Väidetavalt vähenes Rootsis ja Norras roolijoodikute arv siis, kui neid hakati panema arestipäevade peale. Kohe roolist. Meie seadustega paraku saavad väärteoga aresti, aga kui joove on kriminaalne, siis vabanevad kainestusmajast juba järgmisel hommikul ja jäävad kohtuotsust ootama. Sel ajal on neil veel loadki alles. See peab muutuma.

Facebooki postitused