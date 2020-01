Lastekaitsetööd asub juhtima Anneli Tõru

“Minu eesmärk on see, et meie lastekaitseteenistus tegutseks ühtse ja tugeva meeskonnana, kes teeb oma tööd professionaalselt ja rõõmuga,” ütles Tõru Saarte Häälele. “Praegu on nad sinnapoole teel ja mina tahan anda sellesse oma panuse, et see tõesti niimoodi läheks. Samuti soovin, et abi vajavad lapsed ja nende pered saaksid võimalikult palju teenuseid kohapeal, mandrile minemata.”