Lapsehoidjaotsingud – luhtuma määratud?

Tellijale

Mida teha, kui mudilane lasteaias (veel) ei käi, ent vaja on kedagi, kes aeg-ajalt tema eest hoolitseks, kui vanematel muud tegemist. Kes tuleks appi ka õhtuks või nädalavahetuseks? Kes pisipoisi või -plika lasteaeda viib ja sealt ära toob, kui ema ja isa peavad töötama vahetustega, graafiku järgi. Milline tänapäeva lasteaed on avatud juba viiest-kuuest hommikul ja töötab hilisõhtul või lausa öösiti?

Lapsehoidja abi kuluks hädasti ära ka siis, kui põnn jääb haigeks, emal on aga tarvis kindlasti tööle minna. Paljud – kui mitte enamik – lasteaias käivatest poistest-tüdrukutest on ju ühtepuhku tõbised. Rütm "nädal lasteaias - kaks tõbisena kodus" tundub lausa paratamatus. Tõbist last lasteaeda viia ei saa, paratamatult peab ema või isa temaga koju jääma.