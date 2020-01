Lääne-Saare kogukonnakogu jaguneb kolmeks

Lääne-Saare kogukonnakogu esimees Kaja Juulik ütles, et reorganiseerimise initsiatiiv on n-ö kahepoolne. Seda soovivad Kaarma, Kärla ja Lümanda kandi inimesed, aga ka vallavalitsus leiab, et nimetatud paigad on tarvis kohalikule võimule lähemale tuua. "Hoogu andis kindlasti otsus Lümandasse ja Kärlale teenuskeskus teha ja ka seal piirkondade peale tagasi minna. Oma on ikka oma ja armas," rääkis Juulik. Ta lisas, et isegi valla naaberpiirkonnad on üksteisest siiski küllalt erinevad.