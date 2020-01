Arstid loodavad surmaavarii põhjustaja tervise paranemist

Vaher rääkis, et politseile on teada, kus surmasõitu teinud Andres oli olnud ja kust tuli. Politseijuhi sõnul on teada ka see, et sama päeva hommikul oli Reinart sõpradele saatnud pildi koos küsimusega: "Kuidas ma siia sain?" Vaheri sõnul viitab see ja kõik mehe varasemad joobes sõitmised, et tegu ei olnud juhusega.