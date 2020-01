LIHTNE KÜSIMUS: Kuidas parandada perearstiabi kättesaadavust?

“Kuressaare Perearstikeskus OÜ toob välja, et peamiseks põhjuseks vastuvõttude lõpetamisel Mustjalas, Pihtlas ja Kaarmal on perearstide nap-pus. Tänasel päeval on Saaremaa vallas neli perearstinimistut, millel on asendusarstid. Perearstide leidmiseks Saaremaale on terviseamet läbi viinud konkursse, ent need ei ole alati õnnestunud. Tegemist on üle-eestilise probleemiga, sest perearste napib ka mandril. Kuigi vallavalitsuse käed jäävad lühikeseks uute perearstide leidmisel, siis mida me kindlasti saame teha, on tagada Kuressaarde perearsti juurde jõudmine neile, kes ühistranspordi või isikliku autoga sõita ei saa. Erivajadustega inimesed saavad selleks juba praegu kasutada sotsiaaltransporditeenust ning jaanuarikuu jooksul on selle teenuse maht meil suurenenud just perearsti juurde sõitmise vajaduse tõttu.