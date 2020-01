Ken Torn ja Kauri Pannas sõidavad Rootsi MM-rallil

Uus ralliaasta saab hoo sisse esimese JWRC etapiga, mis toimub 13-16. veebruaril Rootsis, Torsbys, kirjutas Ken Torn oma facebooki lehel. Ta lisas, et et ralliautoks on neil taaskord juba tuttav Ford Fiesta R2T, mille valmistab neile ette M-Sport Poland.

"Kindlasti aitas otsust langetada tõsiasi, et võitsime möödunud hooajal Estonian Junior Challenge rahalise autasu, mis on mõeldud kasutamiseks ainult JWRC etappidel."