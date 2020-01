JUHTKIRI: Taasleitud vana – sama hea kui uus

Selles, et nimi peab olema ilus, on ühel nõul vist kõik emad ja isad. Ilu aga peituvat vaataja silmades.

Ühe jaoks on kõige kaunim haruldane, modernselt kõlav ja keerulise kirjapildiga nimi. Teine leiab, et kõige toredamad nimed olid need, mis pandi maimukestele möödunud sajandi algupoolel. Taasleitud vana on ju sama hea kui uus.