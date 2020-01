Vanad nimed jälle au sees

Mullu sai viis Saaremaa valda sündinud poissi nimeks Oskar. Üks neist, perenimega Õunaid, sündis möödunud aasta 10. aprillil.

Ema Gristi Adrati sõnul oli poja jaoks välja valitud mitu nimevarianti. Kuna pere tutvuskonnas üks Oskar juba on, jäeti see nimi esialgu kõrvale.

“Viimasel nädalal enne lapse sündi mõtlesin, et Oskar sobiks lapsele nimeks siiski täitsa hästi,” rääkis Gristi. “Kui laps oli sündinud, siis vaatasime – täitsa Oskar!” Ema Gristi lisas, et nimi Oskar sobib hästi ka seetõttu, et pisipoisi isa nimi on Oliver.

Beebi Oskar koos isa Oliver Õunaidi ja ema Gristi Adratiga. Paremal vallavanem Madis Kallas. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Gristi hinnangul on Oskar ilus lihtne eesti nimi. “Vanaema küsis küll, et miks me oma pojale vanainimese nime paneme, aga meile see nimi meeldib,” rääkis ta. “Pealegi – vanaaegsed nimed hakkavad jälle moodi minema! Praegu kõlavad need värskete ja uutena.”

“Mul on hea meel, et vanad nimed on tagasi tulnud,” ütles pisitüdruk Loviise ema Kadri Järvalt. Tema ja Risto Aida tütreke – üks kahest mullu ilmavalgust näinud Loviisest – sündis möödunud aasta 10. märtsil. Kuigi nime Loviise Kadri ega Risto suguvõsas varem keegi kandnud pole, meeldis see nimi mõlemale. Kadrile jäi Loviise nimi meelde tema korraldatud lastelaagrist, kus osales üks tore ja rõõmsameelne tüdruk nimega Loviise.

“Kui lapseootele jäin ja mehele sellest nimest rääkisin, avastas ta, et nime algus ja lõpp annavad kokku ingliskeelse sõna love ehk armastus,” lausus Kadri.

Mõlemad hoidsid väljavalitud nime lapse sünnini siiski saladuses.

“Lähedastel on kombeks ikka lapse jaoks nimesid pakkuda ja täiesti juhuslikult pakkus mu ema ühe variandina välja Loviise – teadmata, et see nimi on meil juba välja valitud,” ütles Kadri Järvalt. “See oli samuti tore märk, mis viitas, et olime leidnud õige nime.”

Viis tüdrukut said möödunud aastal nimeks Aleksandra ja sama paljud Elli. Nime Henri valis oma pojale kolm peret. Sama paljud valisid lapsele nimeks Joonatan, Keron, Kevin, Remi, Sebastian ja Simon.

Nime Aaron, Arthur, Artur, Daniel, Gendro, Hugo, Jasper, Joosep, Kenneth, Marten, Märten, Pärtel, Rasmus, Robert, Robin ja Romet pandi möödunud aastal lapsele kahel korral.

Lisaks Aleksandrale ja Ellile olid mullu populaarsemad tüdrukunimed veel Adeele, Lenna, Lisete ja Mia. Igaüks neist sai kolme lapse nimeks.

Nime Adele, Anette, Bianca, Emilia, Freia, Hanna, Isabel, Karoline, Laura, Liisa, Liisu, Loore, Marta, Melissa, Mirtel, Noora, Roosi, Saara või Sofie valis oma tütrele kaks peret.