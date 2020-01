Saare Yachts ja Alunaut osalevad maailmamessil

"Meie ettevõtted püüdlevad väärtusahelas kõrgema lisandväärtuse saavutamise poole," ütles Eesti meretööstuse liidu juhatuse liige Anni Hartikainen. Ta märkis, et Eestis on välja arenenud üksteist toetav ja selge sihiseadega meretööstuse kogukond, kes on oma tööga saavutanud Eestile tunnustuse uuendusliku ja usaldusväärse koostööpartnerina.