Kammermuusikapäevad lähevad vähemalt aastasele pausile

“Kahjuks on tõesti nii, et peale 25-aastast järjepidevat korraldustööd otsustasin ma aja maha võtta ja oma kalli Kammerfesti pausile panna. Kui kauaks, seda ei oska ma täna öelda,” kommenteeris Paas. “Eks ma vist väsisin ära – ühe rahvusvahelise festivali korraldamine on raske ja närvesööv töö,” lisas ta.

Paas, kes on festivaliga olnud seotud nii produtsendi kui ka artistina, tõdes, et läbi aastate on tema kanda olnud projektide kirjutamine fondidele ja saatkondadele, festivalile sponsorite otsimine, festivali sisuga täitmine ja muusikutega läbirääkimiste pidamine, hoolitsemine artistide lennukipiletite, hotellide, samuti pressitöö ja turunduse eest. Lisaks ka koostööpartneritega suhtlemine ning pärast festivali fondidele, Kultuurkapitalile ja kultuuriministeeriumile aruannete koostamine.

“See oli muidugi minu teadlik valik, sest on ju see festival minu enda laps ning see töö väga arendav ja põnev ning väljakutseid ma ei peljanud,” lausus ta.

Paas nentis, et korraldajate entusiasmi on kahandanud ka viimastel aastatel Kultuurkapitali ja kultuuriministeeriumi vähenenud toetused festivalidele, samuti ei ole Saaremaa vallavalitsus leidnud võimalusi festivali toetust tõsta. “Piiratud finantsiliste võimalustega on aasta-aastalt üha keerulisem publiku kõrgetele ootustele vastata ja festivali sisu kõrge tasemega täita,” sõnas ta. Maailmas on palju nimekaid ja suurepäraseid muusikuid ning ansambleid, kelle kutsumisest Kammerfestile Paas on unistanud, kuid kelle honorarid jäid paraku festivalile kättesaamatuks.

“Eks paratamatult peale veerandsajandit ühe kultuurisündmuse korraldamist tekib ikka küsimusi, et kuidas ja kas üldse edasi, ning tegelikult on ju hea ja kosutav pärast pikki aastaid suvel jälle lihtsalt puhata, olla vaba kohustustest ja vastutusest ning pühendada rohkem aega oma lähedastele ja iseendale,” ütles Paas.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et austab kammermuusikapäevade korraldaja otsust ja argumente. “Oleme selle aasta alguses juba sel teemal suhelnud ja saan tema aja mahavõtmise soovist väga hästi aru,” lausus ta. Põlluääre sõnul jääb üritus kindlasti pausile vaid sel aastal. “Kui ei teki korraldajal huvi jätkata, siis oleme valmis selle tühimiku täitma meie Kultuurivara eestvedamisel,” kinnitas ta.